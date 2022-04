Volleyballers Utrecht rekenen in bekerfinale op wapen van Lisa Kersten: ‘Serveren is echt iets mentaal’

Het zijn drukke weken voor de volleyballers van Utrecht. Weken waarin wordt toegewerkt naar de bekerfinale die Utrecht op tweede paasdag speelt tegen landskampioen Sliedrecht Sport. Eerst volgt vandaag echter nog het tweede duel in het tweeluik met VC Sneek in de play-offs van de eredivisie. ,,Je merkt aan alles dat de bekerfinale leeft, maar de focus is nu eerst op de wedstrijd in Sneek waar we een 2-3 achterstand moeten wegwerken”, zegt middenspeler Lisa Kersten.