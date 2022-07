Vooral ‘oude garde’ in Lektocht: ‘Die zwemmen liever in een rivier dan in een stinkende gracht’

Het aantal van 180 voor de enige rivierwedstrijd is jaren geleden bepaald door de reddingsbrigades. Er zijn er zo’n 25 boten actief om de zwemmers te begeleiden gedurende hun zes kilometer lange zwemtocht door de altijd onvoorspelbare rivier. Die boten komen vanuit het hele land.

Dat dit jaar opnieuw 180 deelnemers vanaf de Beusichemse veerpont van start gaan, komt ook voor Arie Lemstra als een verrassing. ,,Nooit gedacht dat ik dit jaar de inschrijving op slot moest gooien’’, erkent hij. ,,Bij andere wedstrijden zie je teruglopende deelnamecijfers.’’

Jeugd haakt af

De Culemborger is al sinds de herstart van de legendarische wedstrijd in 1996 - eerder werd gezwommen tussen 1949 en 1970 - betrokken en vormt met zoon René de kern van de organisatie. In zijn actieve periode heeft Lemstra de Lektocht, zoals het evenement in de volksmond heet, drie keer moeten afblazen. In 2001 speelde de MKZ-crisis hem parten, in 2020 en 2021 was de pandemie spelbreker.

Quote De jeugd haakt massaal af, er zijn amper internatio­na­le toppers meer Arie Lemstra

,,Maar ook qua sport holt openwaterzwemmen achteruit. De jeugd haakt massaal af, er zijn amper internationale toppers meer. De deelnemers nu zijn vooral de oude garde; mensen die liever in een rivier zwemmen dan in zo’n stinkende gracht, wat nu trend is.’’

Kanshebbers

Anders dan voorgaande edities weet Lemstra niet goed wie bij de mannen kanshebbers zijn. ,,Zwemmers die tot voor een paar jaar nog meededen, zijn verhuisd of geven voorrang aan de studie. Lars Bottelier, een van de weinige openwaterzwemmers van naam, is elders voor een Worldcup-wedstrijd. Zoals ik het nu inschat zijn Timo Dinkelberg en Denzin Tieman in staat om te winnen. Bij de vrouwen is dat Serena Stel.’’

Quote Zwemmers die tot voor een paar jaar nog meededen, zijn verhuisd of geven voorrang aan de studie Arie Lemstra

Naast de ‘grote’ Lektocht is er ook een tocht over twee kilometer. Die start vanaf de zandwinningsplas in de Redichemse Waard. Lemstra: ,,Bij de wedstrijden voor zowel jeugd als senioren is de animo minimaal. Daarentegen, bij de recreatieve tocht hebben we al 180 betalende deelnemers. Al met al is deze nu al geslaagd.’’

De zwemwedstrijd over 6 kilometer start om 12.00 uur in de Lek bij Beusichem en de eerste deelnemers arriveren ongeveer een uur later in de Culemborgse jachthaven.

