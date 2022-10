Voormalig FC Utrecht-speler Anouar Kali traint mee bij amateurclub De Meern

Geruchten dat een definitieve overgang op een haar na zou zijn gevild, verwijst Hoefste naar het rijk der fabelen. ,,Dan weet je meer dan ik”, aldus de coach die met de gepromoveerde club na drie wedstrijden drie punten heeft verzameld. ,,Anouar traint met ons mee, maar dat is puur gericht om hem fit te krijgen. Dat doet hij nu twee weken en daarna zien we verder. Voor zover ik weet, focust Anouar zich op een nieuwe club in het betaalde voetbal.”

Excelsior Virton in de Belgische competitie was de laatste club van Kali, maar daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Daarvoor kwam de geboren Utrechter uit voor NAC Breda, drie periodes voor FC Utrecht, Willem II, Roda JC en voetbalde hij tijdelijk in Qatar.

Quote Voor mij staan alle seinen op groen voor Anouar om nog een tijdje mee te trainen Jeroen Hoefste

Hoefste is blij dat hij tijdens de trainingen over de ervaring van Kali kan beschikken. ,,We hebben een jonge groep en minder ervaring ten opzichte van onze tegenstanders. Anouar en, als hij terug is, Robin Mulder zijn jongens die het spel lezen. Als Anouar zou aansluiten, is dat fantastisch, maar we zijn er niet actief mee bezig. Dat vind ik eerlijk gezegd ook niet fair.”

Kali en De Meern kwamen met elkaar in contact, omdat de club sinds kort samenwerkt met fysiotherapiepraktijk Visser. ,,Zij vroegen of er voor Anouar een mogelijkheid was om met ons mee te trainen. Daar hebben we positief op geantwoord, want goede voetballers zijn altijd welkom. We hebben afgesproken om het een tijdje aan te kijken. Voor mij staan alle seinen op groen voor Anouar om nog een tijdje mee te trainen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.