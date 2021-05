Waarom Quinten Timber voor FC Utrecht kiest, en waarom de club zijn komst nodig acht

Quinten Timber naar FC Utrecht: daar zitten wel wat typische elementen van een Jordy Zuidam-transfer in. De 19-jarige middenvelder is transfervrij en is een echte Utrechtse jongen. Technisch directeur Zuidam zet al veel langer in op transfervrije spelers én volgt altijd met extra belangstelling de carrières van spelers die in de regio Utrecht geboren zijn. Daarom stonden de broers Timber, die hun eerste voetbalstappen bij het Utrechtse DVSU zetten, al vele jaren op de radar. Al voordat ze naar de jeugd van Feyenoord trokken en ook toen ze jaren later de academie van Ajax binnenstapten.