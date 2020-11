Waarom voor FC Utrecht nu al een verloren seizoen dreigt

Vorm

Wéér kwam FC Utrecht op achterstand, afgelopen zaterdag in Zwolle. Toegegeven: er kwam een gezonde dosis pech kijken bij het doelpunt. Mustafa Saymak schoot via het lichaam van Willem Janssen eerder al op de lat, nu zette hij met een schot via de rug van de wegdraaiende Django Warmerdam doelman Maarten Paes op het verkeerde been. FC Utrecht kwam pas één keer (!) als eerste op voorsprong dit eredivisieseizoen, thuis tegen RKC Waalwijk (3-1). PEC was zaterdag de zesde ploeg die de 1-0 of 0-1 maakte tegen FC Utrecht.