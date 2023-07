Wereldreiziger Leroy George speelde ooit voor FC Utrecht, nu voor GVVV: ‘Zelfs ik moet presteren’

Plots stond hij op het trainingsveld van GVVV bij de aftrap op het nieuwe seizoen. De club uit de tweede divisie is aan de haal gegaan met Leroy George, de wereldreiziger die zijn voetballeven begon bij FC Utrecht, in Nijmegen niet meer stuk kan door zijn treffer waardoor NEC na 33 jaar weer eens won van Vitesse, en na omzwervingen via Azerbeidzjan, Turkije, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten weer voet aan wal zette bij Fortuna Sittard, De Treffers en VVSB.