Wesley Sneijder doet mee in benefietwedstrijd DHSC voor slachtoffers Oekraïne

Voetbalclub DHSC houdt zondag een benefietwedstrijd voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Bij het DHSC-team komt onder andere Wesley Sneijder in actie.

De recordinternational doet mee in een ploeg die ook bestaat uit de zangers Rolf Sanchez en Mart Hoogkamer en oud-profvoetballer Andy van der Meijde. De formatie staat onder leiding van Gert Kruys. ,,We verwachten nog een paar verrassende namen, maar daar zijn we nog mee bezig”, laat Barry Sneijder namens DHSC weten.

De tegenstander in het benefietduel is Creators FC, bestaande uit een groep influencers. Actrice Victoria Koblenko en oud-voetballer en Evgeniy Levchenko, beiden geboren in Oekraïne, bezoeken de wedstrijd als ambassadeurs voor de vluchtelingen. Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft haar komst naar Ondiep toegezegd. ,,We maken er een mooie dag van”, aldus Sneijder.

Stormbaan

,,Voor kinderen is er een springkussen, stormbaan en popcorn. We houden een verloting met mooie prijzen, onder meer met spullen van FC Utrecht. Ook is er een veiling met leuke items waar mensen op kunnen bieden. Online proberen we ook iets op te zetten, maar dat is nog niet zeker. Alle inkomsten van komende zondag zijn bestemd voor Oekraïne.”

Quote We hopen zo veel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne Barry Sneijder

DHSC gaat de Oekraïense ouders en kinderen ophalen in de hotels om ze een onvergetelijke dag te bezorgen. Mart Hoogkamer, bekend van het nummer ‘Ik ga zwemmen’, gaat zingen. Er is geen voorverkoop, kaarten kunnen zondag aan het hek worden gekocht. De wedstrijd begint om 12.00 uur. ,,We hopen zo veel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne”, besluit Sneijder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.