Willem Janssen: ‘Klinkt misschien gek wat ik nu zeg, maar je verzoent je met élke rol’

Het is een wonderlijke situatie. Over minder dan drie maanden is Willem Janssen verantwoordelijk voor het technische beleid van VVV-Venlo, als technisch manager. Nog minder dan drie maanden voordat hij, bij wijze van, met ex-Utrechter Mitchell van Rooijen om de tafel gaat over zijn contract. Of dat hij bij Jordy Zuidam aanklopt of speler X beschikbaar is om verhuurd te worden.