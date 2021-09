Willem Janssen stoort zich aan media-aandacht na wisselbeurt: ‘Er worden te snel conclusies getrokken’

De discussie of Mike van der Hoorn of Willem Janssen nu de 5-1 tegen PEC op zijn rekening had genomen was nog maar nauwelijks beslecht, of Janssen stipte in de mixed zone een serieuzer punt aan. De media-aandacht voor het feit dat René Hake hem passeerde om fysieke redenen tegen NEC had hem gestoord. De trainer vond Janssen niet helemaal fit ogen op trainingen en verraste Janssen met de mededeling dat hij midweeks niet opgesteld zou worden, een motivatie waarin de aanvoerder zich uiteindelijk prima kon vinden. Hake nam Janssen naar eigen zeggen in bescherming. ,,Als hij niet topfit is, dan kan hij er ook heel slecht uitzien”, zei Hake onder meer.