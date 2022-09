WK-titel Annemiek van Vleuten sprookje voor moeder Ria: ‘Het wielrenvirus heeft ze niet van een vreemde’

Ook al vond Annemiek van Vleuten zichzelf in Australië kansloos voor de wereldtitel, moeder Ria (74) zette toch maar de wekker voor de wedstrijd die in het holst van de nacht van start ging. Benieuwd als ze was hoe de gebroken elleboog zich zou houden.

,,Ze moest wachten op kopvrouw Marianne Vos en gaatjes dichtrijden. In de laatste ronde zat de klus er voor Annemiek als knecht op. Dus zat ik te wachten tot ze compleet leeg gereden zou afstappen. In plaats daarvan ging ze er in de laatste kilometer knalhard vandoor en verraste alle sprinters. Ongelooflijk en bizar. Het is een sprookje. Ik ben apetrots.’’