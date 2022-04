Woedend IJFC stelt niet-speelgerechtigde op en moet vier cruciale duels overspelen

Afgelopen donderdag kreeg IJFC een schriftelijke berisping van de KNVB, maar geen straf in de vorm van een geldboete of punten in mindering. Schoonenberg vindt dat de KNVB daarmee schuld bekent aan de situatie die ontstond nadat Luciano Poeketi onverwachts snel terugkeerde van zijn Kroatische avontuur bij NK Podravac.

De aanvaller ging in afwachting van een nieuw buitenlands avontuur met zijn oude club meetrainen en maakte op 16 oktober in de uitwedstrijd tegen Delta Sports’95 zijn rentree voor IJFC. Mét toestemming van de KNVB, vertelt Schoonenberg. ,,Ons bestuurslid Serge van Soest kreeg via Sportlink bericht dat Luciano bij ons was ingeschreven.”