Xan de Waard zet vol in op Tokio: ‘Ik sta op de Spelen, desnoods op pijnstilling’

Lang stonden de Olympische Spelen op losse schroeven voor Xan de Waard (25). Een slepende spierblessure in haar bovenbenen liet de spelmaker van het Bilthovense SCHC in maart in grote onzekerheid achter. Inmiddels is duidelijk dat ze naar Tokio gaat, maar niet alle twijfels zijn weggenomen.