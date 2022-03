Zijn ouders speelden bijna 500 interlands in Oranje: gaat hockeytalent Lucas Veen ze achterna?

Gedurende hun rijke carrières spelen de ouders van jeugdinternational Lucas Veen lange tijd en met veel succes bij HGC. Hoewel de laatste jaren vooral actief bij Schaerweijde in hun woonplaats Zeist is vader Stephan Veen erelid bij de Haagse club en is moeder Suzan Veen-van der Wielen er lid van verdienste.