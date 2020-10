Zo haalde Wesley Sneijder El Hamdaoui over om naar DHSC te komen

Waar een simpel telefoontje al toe kan leiden. Mounir el Hamdaoui kreeg een belletje van zijn goede vriend Anouar Diba met de vraag of hij wilde meespelen in een wedstrijd van een vriendenteam bij DHSC. El Hamdaoui was net een paar weken terug uit Qatar, waar hij voor Al Kharaitiyat speelde. Daar had de Rotterdammer wel oren naar. In een team met onder anderen Ali Boussaboun en Wesley Sneijder beleefde El Hamdaoui een kostelijke wedstrijd. ,,Als je een tijdje niet voetbalt, begint het toch weer te kriebelen.’’