Zoon Wesley Sneijder (15) debuteert bij DHSC: ‘Ik hoef niet met hem te worden vergeleken’

Een grote rol in de 2-0 zege van DHSC op DUNO had hij niet, maar Jessey Sneijder was trots op zijn debuut én zelfkritisch. ,,Ik vind het leuk, maar ben er nog lang niet”, zei hij. ,,Ik moet nog harder werken. Het is heel zwaar. Het tempo ligt nog een beetje te hoog voor mij, maar dat is een kwestie van wennen”, vertelt Jessey, die bij DHSC in de O16 speelt. ,,Het smaakt wel naar meer.”