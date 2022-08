Zware bevalling DHSC: ‘Voor het seizoen is gezegd dat niemand zeker is van een basisplaats’

In de zomer trainde Ismail Ouaddouh langer door om fit aan de voorbereiding te beginnen. Hij kreeg injecties in zijn enkel om pijnvrij z’n gewricht te kunnen gebruiken. En in de week voor de seizoensouverture in Steenwijk maakte Ouaddouh deel uit van het Marokkaanse zaalvoetbalteam. Een dag voor het duel met d’Olde Veste’54 vloog hij pas terug naar Nederland om amper 24 uur later in de basis te starten. ,,Ik had het gesnapt als ik ernaast had gestaan, maar dit geeft veel vertrouwen vanuit de club naar mij.”