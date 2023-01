Marvilde met hervonden wilskracht en creativiteit op jacht naar handhaving

Plankgas door de modder brengt Van Kasteren etappezege in Dakar Rally: ‘Het was daar zó nat’

Janus van Kasteren was dinsdag in de Dakar Rally de snelste in de klassementsproef over 359 kilometer tussen Riyadh en Haradh. Onder anderen Martin van den Brink en Ben van de Laar reden hun vrachtwagen tijdens de listige negende etappe muurvast in de modder.

10 januari