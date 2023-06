LRC Leerdam bekroont droomseizoen door goal in blessuretijd: ‘Dit ga ik nooit meer vergeten’

Play-offs brengen het beste in Jens Toornstra naar boven: ‘Die druk voelt goed’

FC Twente, donderdagavond tegenstander van SC Heerenveen, is op papier de beste van de vier clubs in de play-offs om Europees voetbal. Maar dat betekent niet dat FC Utrecht zich kansloos waant. Integendeel. Winst, te beginnen tegen Sparta, is de insteek. ,,Reken maar dat we er klaar voor zijn.”