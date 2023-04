Missie in Libanon gaat voor Annelies Koning boven volleybal: ‘Heb wel een traantje gelaten’

Geschrapte voetbal­club DWSV mag tóch weer voetballen (maar er is nog geen veld om op te spelen)

Voetbalclub DWSV mag tóch weer voetballen. De KNVB zat fout door het lidmaatschap van de Utrechtse voetbalclub in 2020 op te zeggen nadat het flink uit de hand liep bij een duel met SV Rivierwijkers. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een civiele procedure die de club had aangespannen.