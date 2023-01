Topschutter Remy Keijsers strijkt na vijf Belgische jaren weer bij DVS neer

,,Na vijf jaar België vond ik het mooi geweest”, vertelt Keijsers. ,,De trainer van DVS, Mike de Louw, ken ik goed. Bovendien heb ik het druk met mijn eigen bedrijf en word ik over twee weken 30. Afgelopen zondag heb ik weer mijn eerste speelminuten gemaakt voor DVS in de oefenwedstrijd tegen Lierop en komende zondag ben ik al speelgerechtigd voor de competitiewedstrijd thuis tegen HMVV. De overschrijving van Lille United naar DVS is helemaal rond.”

Keijers speelde in de jeugd bij FC Eindhoven AV en verkaste op zijn achttiende naar DVS. In het seizoen 2014-2015 maakte hij een uitstapje naar Wodan. Na zijn topscorerstitel in 2016 maakte Keijsers de overstap naar RPC en het jaar erop vertrok hij naar PSV AV. Daar bleef hij een half seizoen om in januari 2018 samen met Aalstenaar Dennis van den Reek (oud-speler van DVS, UNA en Nuenen) in België te gaan voetballen bij Poederlee. Ook daar was Keijsers meermaals topscorer.