Henk Salari (62) over laatste jaar bij VDL: ‘Heb ik net mijn afscheid bekendgemaakt, gaat het opeens lopen’

Henk Salari vertrekt na vijf jaar bij VDL. Volgt een voetbalpensioen voor de 62-jarige trainer of begint de Schiedammer komende zomer aan zijn zoveelste avontuur? ,,Wanneer het klaar is, is het ook goed. Dan ga ik lekker andere dingen doen met mijn meissie.”

Het is Henk Salari ten voeten uit. Dat zijn VDL zaterdag tegen Vierpolders pas voor het eerst dit seizoen won, werd in de kleedkamer direct aan zijn naderende vertrek gekoppeld. Want was het niet heel toevallig dat enkele dagen na het wereldkundig worden van zijn afscheid het eindelijk begon te lopen voor de derdeklasser uit Maassluis? ,,Ze plaagden me er al mee”, begint Salari te glunderen. ,,Heb ik net m’n afscheid aangekondigd, begint het opeens te lopen. Zal je altijd zien. Ze vroegen al gekscherend of ik het niet eerder bekend had kunnen maken.”

Toen Salari twee weken geleden zijn naderende afscheid aankondigde bij voorzitter Ilja Groen, zorgde dat toch voor een kleine schok binnen de vereniging. ,,De voorzitter was er doodziek van, maar dit is een gevoelskwestie. Ik heb het hartstikke naar mijn zin en wil het op een goede manier afsluiten, maar ik wil niet over een jaar het gevoel hebben dat ik te lang gebleven ben. Nee, het heeft niets met de ietwat tegenvallende prestaties te maken. De sfeer is juist geweldig en ook onderling in de staf is alles top.”

Quote Ik weet sinds zaterdag ook dat ik voor het eerst opa wordt. Geweldig, hè? Henk Salari

De grote vraag is hoe de toekomst van de Schiedammer eruit ziet. Gaat hij met voetbalpensioen of springt hij weer op een trein richting een volgend avontuur? ,,Toen ik vijf jaar geleden bij PPSC zei dat ik stopte, had ik al het idee dat het klaar kon zijn. Toen belde VDL en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Weet je, ik zie het wel. Wanneer er straks een club belt, ga ik toch nadenken. Wanneer het klaar is, is het ook goed. Dan ga ik lekker andere dingen doen met m'n meissie. Een paar keer per jaar op vakantie, bijvoorbeeld. Ik weet sinds zaterdag ook dat ik voor het eerst opa wordt. Geweldig, hè?”

Knieblessure

In 1989 moest Salari noodgedwongen stoppen met voetballen. ,,Die knie”, zegt hij, ,,Daar ben ik wel vief of vijf keer aan geopereerd.” Transfers naar FC Den Bosch en FC Twente ketsten af vanwege zijn zwakke knie. Op 29-jarige leeftijd moest de Schiedammer noodgedwongen stoppen. ,,Echt zonde, want ik was een talentvolle rechtsbuiten. Door die knieproblemen heeft Rob Jacobs me jaren als voorstopper gebruikt. Ik heb nooit trainer willen worden, maar daar ben ik dan ingerold, maar toen ik eenmaal bij SVDWP ben begonnen, heb ik in de dertig jaren daarna nooit meer zonder club gezeten.”

Wanneer Salari de hele film afspeelt, ziet hij de promoties, kampioenschappen en degradaties haarfijn voor zich. ,,Ik heb alles meegemaakt. Ik heb bij Excelsior Pernis op het hoogste Nederlandse amateurniveau getraind, heb topjaren gehad bij SMC, waar we 48 wedstrijden ongeslagen waren en twee keer op een rij promoveerden. Toen ik daarna ook met SVV kampioen werd, was ik de beste trainer van het noordelijk halfrond. Toen ik later degradeerde met SVV kon ik er weer niks van. Zo gaat dat in dit wereldje, maar ik ben nog nooit ergens weggestuurd en word bij alle verenigingen nog altijd met open armen ontvangen.”

Quote Ik voel me niet te groot om in de kantine met mensen te ouwehoeren over de keuzes die ik heb gemaakt. Het is geen wetenschap, hoor Henk Salari

Dat zal bij VDL in de toekomst niet anders zijn, vermoedt Salari. ,,Je hebt van die trainers die hun job wel erg interessant maken, maar ik voel me niet te groot om in de kantine met mensen te ouwehoeren over de keuzes die ik heb gemaakt. Het is geen wetenschap, hoor.”

Wie hem vraagt waarom het dit seizoen maar niet loopt bij VDL krijgt steevast hetzelfde antwoord: ,,We hebben simpelweg een krappe selectie. We hebben 16 voetballers en twee keepers. Raken er dan twee geblesseerd en heb je te maken met schorsingen, wordt het al puzzelen.”

Toch denkt Salari dat hij VDL straks gewoon als derdeklasser achterlaat, zeker na het eerste succesje van het seizoen tegen Vierpolders. ,,Omdat we op trainingen vaak niet meer dan twaalf mannen hebben, kunnen we niet tactische foefjes uit de kast trekken, maar met spelvreugde, plezier en beleving komen we een heel eind. Daar moet ik me dan maar bij neerleggen.”