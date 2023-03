Christiaan Perrier gaat bij SVS’65 eindelijk met zijn beste maat voetballen: ‘Hij wacht al 15 jaar op mij’

VOETBAL TOTAAL VVIJ is de weg kwijt, zorgen EDO nemen toe, pech voor DOSC: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

In de tweede klasse was Maarssen na een half uur al klaar tegen een onmachtig DESTO. Poulegenoot EDO ging hard onderuit bij Waterwijk en heeft de punten hard nodig om uit degradatiezorgen te blijven. VVIJ lijkt door de 0-2 nederlaag tegen Nieuw Utrecht de weg kwijt, terwijl de Utrechters inmiddels knap tweede staan in de derde klasse. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.