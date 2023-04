Volleyballers Trivos veroveren de titel en promoveren naar tweede divisie

Topcross in Brabant bloedt dood: ‘Dit doet pijn, en niet een beetje ook’

De Nederlandse topcrossers komen uit Brabant. Maar voor een topcross moet je er niet zijn. De seizoensopener op 5 maart in Lierop is voor de fans een pleister op de wond, meer ook niet. ,,Er liggen fantastische banen, maar we hebben momenteel een beetje pech met Brabant.”