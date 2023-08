Menno Vloon mist finale bij het polsstokhoogspringen op WK atletiek: ‘Helaas toch foutjes gemaakt’

UPDATE VIERDE DIVISIE Kloetinge gaat slotfase in met compactere selectie: ‘Dit hoort ook bij topamateur­voet­bal’

De verhaallijn van het voetbalseizoen in de vierde divisie is inmiddels wel duidelijk, maar de afloop is nog altijd ongewis. Met nog vier wedstrijden voor de boeg heeft Kloetinge als koploper de beste papieren. Capelle, Smitshoek en ook Goes kunnen de plot echter nog een verrassende wending geven.