Wielrenner Ramon Sinkeldam stapt af in Giro d’Italia door maagproblemen

Neptunus-wer­per Tom de Blok vergeet al het leed na geboorte zoon: ‘Beste afleiding’

Na anderhalf jaar revalideren maakte Tom de Blok eindelijk zijn rentree. Hij was startend werper in de eerste wedstrijd van het Nederlands team op de World Baseball Classic tegen Cuba. Het was meteen zijn laatste wedstrijd, want Oranje werd gisteren door Italië op pijnlijke wijze uitgeschakeld (1-7).