Zwijndrecht pakt regionale honkbalhegemonie: ‘Grootste kracht is dat het een familieteam is’

‘ZPB thuis, gekkenhuis’. Eindelijk doet ZPB H&L Productions na zeven jaar weer mee om het landskampioenschap. Hoewel er gisteravond met 10-8 van ZV de Zaan werd verloren, hebben ze er bij ZPB het volste vertrouwen in dat er vanavond een derde kwartfinaleduel uitgesleept gaat worden. Routinier Maurice Dentro (26), die er in 2016 ook bij was in de play-offs, kijkt vooruit.