Koppelman troeft Zwollenaar Mulder wederom af bij Kerstcrossloop, Witharense Meijer wint tien kilometer bij de vrouwen

Koppelman liet vanwege zijn geloof het gros van de wedstrijden in de Sallandse Cross Competitie liggen, omdat de meeste wedstrijden op zondag werden gehouden. In Nieuw-Heeten was hij er voor de tweede keer dit seizoen bij. Net als in Lettele troefde hij zijn naaste belager af. De Zwollenaar Arne Mulder kwam als tweede over de streep, op iets meer dan minuut van de winnaar (34:32). Koppelman had net net als in Lettele iets meer dan 33 minuten nodig om de tien kilometer te overbruggen (33:17). Mulder bleef Koppelman qua zeges dit seizoen in het Cross Circuit wél voor, met vier om twee zeges.