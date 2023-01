Architect Don Monfils: ‘We moeten meebewegen met de natuur in plaats van ons te verdedigen’

Watersnoodramp 70 jaarDe Watersnoodramp van 1953 ligt 70 jaar achter ons, sinds die tijd is Zeeland ontzettend veranderd. Als we nu 70 jaar vooruitkijken, hoe kan Zeeland er dan uitzien? Is er al iets te zeggen over het landschap, het klimaat en de dorpen en steden in Zeeland in 2093?

Don Monfils (62) is geboren en getogen Zeeuw. Als architect is Monfils eerst opgeleid in Zeeland aan de HTS bouwkunde en daarna aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij had samen met Johan de Koning een architectenbureau, WTS Architecten in Vlissingen. Monfils geeft nu les aan Avans in Den Bosch en Roosendaal, die hogeschool heeft ook een samenwerkingsverband met Hogeschool Zeeland. Monfils gaf les in watermanagement en tegenwoordig in ‘built environment’ over wonen, wijken, wegen en water. Monfils woont in Rilland.

Luister hier naar de PZC-podcast ‘De vermisten van ‘53'.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeventig jaar vooruitkijken, hoe pakte je dan aan?

Don Monfils: ,,Ik beken dat ik eerst ChatGPT, een kunstmatige intelligentie programma, vroeg hoe Zeeland er over 70 jaar uit ziet. Het antwoord vond ik wel grappig. ChatGPT zei : ‘daar kan ik geen antwoord op geven omdat ik geen kennis heb van de toekomst’. Dat is hoopvol voor creatieve mensen want die kunnen wél iets uit niets bedenken. Wij kunnen als mensen de toekomst wel vormgeven.

Binnen de studierichting built environment kijk ik vanuit architectuur, civiele techniek en ruimtelijke ordening. En 70 jaar is wel een heel lange periode. Negen jaar geleden blikte ik al eens vooruit naar 2040. Je kon toen al uittekenen dat de zeespiegelstijging om andere manieren van bouwen zou vragen. Ik had het toen al over een soort lagune waar mensen zouden wonen naast het water. Toen had ik het al over de noodzaak van drijvende huizen en over energie winnen uit waterkracht.

Met alle onzekerheden zei ik ook dat er veel flexibiliteit nodig zou zijn voor de toekomst.”

Je hamert op flexibiliteit waarom?

,,Niet zo lang geleden dachten we nog dat Zeeland te maken zou krijgen met krimp van het aantal inwoners. Nu zien we groei en moet er gebouwd worden. Ook de scenario’s voor zeespiegelstijging lopen sterk uiteen, maar wijzen wel op stijging. In het begin van mijn loopbaan werkte ik in Vlissingen al mee aan een winkeltje in de dijk. Dat pandje is zo stevig geconstrueerd met beton dat het ooit zelf een deel van de Deltawerken kan worden.

Toen de Oosterscheldekering openging, was het idee dat die ons voor 200 jaar zou beschermen. Inmiddels durven we na te denken over het einde van de Deltawerken. Misschien kunnen we beter meebewegen dan ons blijven verdedigen. ‘Building with nature’ wordt nu een belangrijk begrip, samenwerken met de natuur. Het is goed dat we niet meer de illusie hebben dat alles maakbaar is. We moeten meebuigen met de natuur en overgaan van maakbare naar denkbare oplossingen.

Misschien zal het zo zijn dat Zeeland weer een archipel wordt zoals een paar honderd jaar geleden, maak gebruik van de kracht van Zeeland. Waarom zou je niet denken aan voedsel uit zee of aan zilte teelt. Je kunt technieken ontwikkelen om plantjes beter bestand te maken tegen brak water.

Het boek van Jan Rotmans Omarm de chaos schetst dat mooi. Er kan van alles gebeuren. Zijn opmerking ‘Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’, vind ik mooi. Ik denk dan: Maak gebruik van nieuwe kansen die zich voordoen en van de kracht van Zeeland.”

Luister hieronder de podcast ‘De vermisten van ’53’. Niets van de serie missen? Abonneer je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Welke scenario’s zie je vooruitkijkend voor wonen en ruimtelijke ordening in Zeeland?

,,De dijken eindeloos blijven verhogen en verbreden, is geen realistisch scenario. Er zijn grenzen aan het verdedigen. We proberen al 150 jaar het water te beheersen en de natuur weg te poetsen. We deden bijvoorbeeld alles om het waterpeil in polders hanteerbaar te houden.

De Hedwige kun je zien als een voorbode. Op Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen was veel commentaar, maar ook het sluisje daar is er nu wel gekomen. Dan heb je nog Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland, we laten de natte natuur meer toe.

Ik kan me voorstellen dat we straks in een soort lagune leven. Met huizen op dijken en in hoger gelegen delen aan het water. Zeeland wordt dan meer lagune en niet meer een stevig bedijkte Delta. Wie weten komen er ooit kuststeden vóór de kust.

Volledig scherm 'Zeedorp Buiten', een inzending voor de prijsvraag Nieuw Tij in 2006. Het is een voorstel voor het verbinden van kustpolders met de zee en hun achterland door middel van pieren. Op de pieren kan - hoog en droog - nieuwe bebouwing ontstaan. De poelen maken ruimte voor nieuwe natte activiteiten in het oude land. De eb- en vloedbeweging in de poelen zorgt voor getijde energie. Don Monfils maakte de inzending met zijn voormalige architectenbureau WTS Architecten. © WTS Architecten

Of Zeeland als een soort archipel van eilandjes, dat kan ook. Kijk maar naar oude kaarten van Zeeland van eeuwen geleden. Je geeft het water dan veel meer ruimte. Je kunt denken aan polders waar water in- en uitstroomt en waar je energie wint door die beweging.

‘Terugtrekken zou ook een scenario kunnen zijn. Dan zou je de 400.000 mensen uit Zeeland verplaatsen naar hoger gelegen delen van het land. Als de zeespiegelstijging erg heftig zou zijn, kan dat in theorie. Maar tegen die tijd hebben andere delen van ons land ook problemen. En miljoenen mensen verplaatsen, is niet heel realistisch. Denk dan eerder aan bijvoorbeeld drijvende woningen.‘’

Een waterbestendig huis. Heb je daar aan gewerkt als architect?

,,Ik heb wel meegewerkt aan de ontwikkeling van de wijk de Veerse Poort in Middelburg. Ik woonde daar zelf in de waterwoning die is ontwikkeld is door Herman Hertzberger. Een prachtig drijvend huis. Het is jammer dat het maar bij één drijvend huis is gebleven in die wijk.

Ik woon nu zelf in Rilland, heel dom, het is het afvoergootje van Zeeland als het water flink stijg. Een slechtere plek qua waterveiligheid is nauwelijks denkbaar, maar na een echtscheiding ben ik uit de waterwoning in Middelburg weggegaan. Ha, wie weet moet ik me ooit terugtrekken op de Brabantse Wal.

Maar als je nu nieuwe huizen gaat bouwen, kies dan voor oplossingen die toekomstbestendig zijn. Domweg onder zeeniveau blijven bouwen, kost uiteindelijk veel meer dan nu bijvoorbeeld drijvende woningen bouwen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.