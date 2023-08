Bevolking Reimerswaal blijft gelijk, aantal basisschoolleerlingen neemt af

Oran­je-team voor EK dressuur voor de helft Zeeuws

De dressuuramazones Dinja van Liere en Thamar Zweistra maken beiden deel uit van de selectie voor het EK, dat in september in Duitsland wordt gehouden. Daarmee is de Oranje-equipe voor de helft Zeeuws. Bij het WK van 2022 in Denemarken was dat ook al het geval.