Buursportcoach Pieter (37): ‘Als ik niet sport, word ik onrustig. En áls ik stil zit, kijk ik naar sport’

Pieter Israël constateert het met een lach: ,,Ik ben nog niet ver weggeweest van deze kerk.” Hij wijst naar buiten. Vanuit het gemeentehuis van Reimerswaal, zijn nieuwe werkplek in het hartje van Kruiningen, is de toren van de protestantse kerk goed te zien. Eerder werkte hij zo’n vijftien jaar bij zwembad Den Inkel, net buiten de bebouwde kom. ,,Ik heb hier gewoon alles”, zegt hij. ,,En wat ook heerlijk is: binnen een à twee minuten zit je hier in de polder en kun je heerlijk trainen voor het fietsen.”