CDA deelt ergernis over afsluiten Vlaketunnel

Kassa’s voor derby Goes-Kloetinge om 18.00 uur open

Er worden vanavond bij de derby tussen Goes en Kloetinge zo'n 2000 toeschouwers verwacht. Er zijn al kaarten in de voorverkoop verkocht, maar er is ook nog gelegenheid om vrijdag tickets te kopen. De kassa's op sportpark Het Schenge in Goes gaan om 18.00 uur open.