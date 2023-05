Containerreus op Westerschelde trekt veel bekijks

Vierde klasse Pure ontlading bij Krabbendij­ke na moeizaam titelduel: ‘Dan denk je: we kunnen ook mis grijpen’

Krabbendijke had zaterdag een overwinning bij Wemeldinge nodig om de eerste kans op de titel in de vierde klasse A meteen te verzilveren. Dat lukte (1-2-zege) en daarmee werd een terugkeer naar de derde klasse veiliggesteld. Maar de kampioen maakte het zichzelf behóórlijk lastig... ,,Dan ga je denken: we kunnen er vandaag ook gewoon naast grijpen.’’