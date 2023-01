De slager in Kruiningen verkoopt nu ook brood. ‘Een dorp zonder bakker, dat gaat toch niet?’

Vaste klanten zullen wel vrijdag wel even verrast zijn geweest toen ze slager Van Soest in Kruiningen binnenstapten. Want behalve vleeswaren wordt er sinds die dag ook brood verkocht. De uitkomst van een samenwerking met De echte bakker Vroonland in Yerseke.

Die samenwerking is in een paar dagen op poten gezet nadat bekend werd dat De Gangmaker, voor onbepaalde tijd, de deuren sluit. Voornamelijk de hoge energiekosten deden de dorpsbakker de das om. Sinds Oudjaarsdag is de bakker dan ook gesloten. Overigens niet alleen in Kruiningen, maar ook in Yerseke, Kapelle en Kamperland.

Dat betekent dat Kruiningen nu zonder warme bakker zit. ,,En wat is nu een dorp zonder bakker? Dat gaat toch niet?", reageert Annelies van Soest, die in datzelfde dorp in de slagerij werkt. ,,Als er geen brood meer verkocht wordt gaan mensen naar andere dorpen voor hun boodschap. Je houdt elkaar immers in stand."

‘Daar máken we ruimte voor’

En dus rijdt haar man Robbert ‘s ochtends vroeg voortaan naar Yerseke om het brood bij Vroonland op te halen. Dan belandt het achter de toonbank bij Van Soest. Annelies: ,,Of er ruimte voor was? Daar máken we ruimte voor. We doen dit ook voor de mensen op het dorp.”

Wouter Vroonland hoefde op zijn beurt niet lang na te denken of hij heil zag in een samenwerking. ,,Het is heel vervelend dat De Gangmaker dicht moest omdat het niet goed ging, maar voor ons is dit een mooie manier om wat extra omzet te krijgen. Al doen we dit vooral om Van Soest te helpen - de enige overgebleven verswinkel op Kruiningen. Het zou zonde zijn als mensen het buiten het dorp gaan zoeken.”