Drie banen in de sport: Olivier Noordam (31) uit Waarde is niet gemaakt om stil te zitten

In het weekend kan het zomaar gebeuren dat Noordam als fieldmanager zijn centen namens ESPN verdient in Het Goffertstadion in Nijmegen of het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Maar zijn twee vaste werkplekken zijn de HZ in Vlissingen, als docent, en het Van Donge & De Roo Stadion, waar hij werkzaam is als inspanningsfysioloog bij Excelsior.