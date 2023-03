Een kroeg beginnen voor 159.000 euro? Bieden op Bar Bonaparte in Yerseke kan vanaf dat bedrag

met video Proef met systeem voor slechtho­ren­den in stembureau Kapelle strandt bij eerste poging; ‘Ik kan het niet lezen’

Het is een prachtig initiatief: een computer die doven en slechthorenden helpt op het stembureau. Met het apparaat kunnen zij lezen wat er wordt gezegd, want op het beeldscherm verschijnt in keurige tekst wat er zojuist is verteld. Er is echter één maar, blijkt bij de allereerste echte poging; de betreffende persoon moet wel goede ogen hebben.