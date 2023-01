Fietsendieven op heterdaad betrapt bij station in Kruiningen

Meerdere ambulances en traumaheli­kop­ter ingezet bij noodsitua­tie in Goes

De ambulancedienst is maandagavond met meerdere ambulances ingezet aan de Stikkerstraat in Goes. Rond 22.30 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een medische noodsituatie, ook de traumaheli kwam ter plaatse. Volgens de melding zou het gaan om een reanimatie.

24 januari