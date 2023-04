Fluitende hoogspanningsmasten; een probleem van Borssele tot aan Rilland

Netbeheerder TenneT heeft het er maar druk mee. Het bedrijf dat de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland laat bouwen kreeg meerdere meldingen over fluitende masten binnen. Daar werd snel actie op ondernomen, want fluitende masten; dat hoort niet. Via oproepen op onder meer sociale media werd gevraagd overlast van de fluitende leiding te melden. En daar is behoorlijk veel op gereageerd. Want op het hele traject, van Borssele tot aan Rilland, blijken mensen last te hebben van de fluitende masten.