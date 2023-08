IN DE GENEN Vader John Tahapary geeft zijn dochter Mijke een belangrij­ke boodschap mee: ‘Eerlijk­heid is de sleutel’

In onze zomerserie ‘In De Genen’ bespreken we met leden van Zeeuwse sportfamilies hoe zij hun passie voor de sport met elkaar delen. In aflevering twee voetbaltrainer John Tahapry (66) en zijn dochter Mijke Biesterbosch-Tahapary (31), die in het korfbal haar eerste stappen als coach gaat zetten.