Hoge energiekosten nekken Zeeuwse bakker na 70 jaar: ‘Ik wist niet hoe ik het mijn vader moest vertellen’

De schappen zijn zo goed als leeg, het licht is uit. De aanblik van de lege bakkerij in Kruiningen doet Arjan de Vlieger (52) pijn. Maar hij en zijn vrouw Colinda kónden niet anders dan hun vier zaken sluiten. ,,Twee jaar geleden was het nog 4000 euro, nu betalen we 21.000 euro per maand aan energiekosten. Dat is niet te behappen. Ik hoop dat ze wakker worden in Den Haag.”

Al een paar maanden zat het in hun hoofden maar op nieuwjaarsdag hakte familie De Vlieger de knoop door: de vier vestigingen in Kruiningen, Yerseke, Kapelle en Kamperland gaan per direct dicht. ,,De enige oplossing was stilzetten en wachten tot de energie- en gasprijzen normaal worden”, verklaart Arjan. ,,Er heeft een knoop in mijn maag gezeten. Want hoe moest ik het mijn vader vertellen? Die heeft zelf veertig jaar in het vak gezeten. Hij had het er zwaar mee. Mijn moeder ook, zij stond altijd in de winkel.”