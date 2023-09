Hogere accijns op sigaretten: meer dan drieduizend inwoners Reimerswaal geraakt

Dies Janse maakt bij Jong Ajax debuut in Keuken Kampioen Divisie

Dies Janse heeft zijn debuut gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De 17-jarige voetballer uit Goes viel vrijdagavond in de 79ste minuut in bij Jong Ajax. Hij loste tijdens het uitduel met Cambuur Leeuwarden Rida Chahid af. De Amsterdamse ploeg verloor de wedstrijd met 4-2.