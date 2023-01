In 2010 bewoog de Vlaketunnel ineens. Nu is in Friesland hetzelfde gebeurd: ‘Dit roept herinneringen op’

Onrust in Krabbendij­ke tijdens oud en nieuw: jongeren schieten vuurwerk in publiek

In Krabbendijke was het oudjaarsnacht erg onrustig. Jongeren schoten vuurwerk in het publiek. Drie ploegen van de Mobiele Eenheid moesten in actie komen om de menigte uiteen te drijven.

1 januari