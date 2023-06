In Reimerswaal bewolkt weer vanochtend

PORTRET Buurtsport­coach Pieter (37): ‘Als ik niet sport, word ik onrustig. En áls ik stil zit, kijk ik naar sport’

Pieter Israël (37) kan niet zonder sport. Is de Kruininger niet aan het wielrennen, dan fluit-ie wel een voetbalwedstrijd. En is hij met zijn gezin op vakantie, dan rijdt hij nog élke dag een zware col op. ,,Als ik lange tijd stil zit, word ik chagrijnig of lui”, zegt de nieuwe buurtsportcoach van de gemeente Reimerswaal.