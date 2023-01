Jannis en Claudia Brevet van Inter Scaldes geven na 22 jaar het stokje door aan Jeroen en Claudia Achtien

Vijf jaar geleden verhuisden Sanne en Jeroen Achtien naar Zwitserland. Hun restaurant Sens, schitterend gelegen aan het Meer van Luzern in het Zwitserse Vitznau, verwierf onder leiding van Jeroen al snel twee sterren én achttien punten Gault&Millau. De Belgische foodblogger Flip Dejaeghere was er vaste gast. Hij was het die vorig jaar, bij zijn jaarlijkse bezoek, tegen Jeroen zei: ,,Het was weer fantastisch. Maar ik heb het gevoel dat er een klein beetje méér in zit, en dat het er niet uit kan komen. Ik heb iets heel gaafs en daar zijn jullie het perfecte koppel voor.”