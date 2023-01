Laatste woord nog niet gezegd over villa's in Kruseveer: 29 bezwaren ingediend tegen vergunning

Zeeuwse publieks­lie­ve­ling Mark Boot is bescheiden: ‘De Supercross maken we samen’

Natuurlijk weet Mark Boot dat het publiek bij de Supercross in Goes het mooi vindt dat hij als enige Zeeuw meedoet in de hoogste en spectaculairste klasse, de Inters. ,,Maar”, zo zegt de motorcrosser uit Kamperland, ,,ook deelnemers in de hobbyklasse nemen supporters mee. Met z’n allen zorgen we voor uitverkochte Zeelandhallen.”

19 januari