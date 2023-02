Marco Groeneveld maakt van Yerseke een vechtmachine

Marco Groeneveld, trainer van Yerseke, moest achteraf lachen om wat er zich zojuist had afgespeeld. ,,In de rust heb ik de jongens gevraagd: gaan we verder inzakken en op de counter, of gaan we alles-of-niets spelen? De jongens waren heel duidelijk en wilden er vol in gaan. Dat hebben ze geweldig gedaan”, glunderde hij. ,,Dat is ook het mooie aan deze ploeg: ze zijn zó coachbaar en flexibel. Elke aanpassing en omzetting die we doen, pakken ze op!”