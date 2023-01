Met hulp van Land van Ons ziet de akker er straks heel anders uit

Beetje bij beetje krijgt Land van Ons meer grond in handen. Of beter gezegd: de leden van de coöperatie. Met hun inleg worden percelen gekocht en omgevormd van ‘saaie’ wei of akker tot afwisselend landschap waar óók ruimte is voor landbouw.

Zo gaat het ook met het stuk grond aan de Klaverweg bij Kruiningen, dat eigendom was van bioboer Alex van Hootegem. ,,Qua gezond bodembeheer hoef je Alex niks meer te leren", zegt Land van Ons-voorzitter Franke Remerie. ,,Maar in onze gesprekken kwam naar voren dat op het vlak van biodiversiteit hij eigenlijk niks speciaals doet. En die wens heeft hij wel."

Ook noten gedijen goed op Zeeuwse grond

Land van Ons neemt dus het heft in handen. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of een voedselbos ontwikkeld kan worden en hoe de biodiversiteit in de sloten rondom de akkers verbeterd kan worden. ,,Uit dat onderzoek volgt een beheerplan en een plan voor mogelijke herinrichting van sommige onderdelen. Een van de wensen van Land van Ons is bijvoorbeeld de aanleg van notenlanen", zegt Remerie. ,, De Zeeuwse grond leent zich namelijk ook voor de teelt van nieuwe gewassen zoals bessen of noten."

Het perceel aan de Klaverweg komt in handen van Land van Ons. Biologisch-dynamisch boer Alex van Hootegem blijft er op verbouwen.

Normaal gesproken zoekt de organisatie na aankoop van grond een boer die de grond wil pachten. Dat hoeft hier niet, zegt Remerie. ,,Omdat Van Hootegem gewoon door wil gaan met zijn bedrijfsvoering en we meer met hem van plan zijn. Zijn bedrijf is veel en veel groter dan die elf hectare. We hebben afgesproken dat we de complete 146 hectare onder de loep nemen en aanpassen op biodiversiteits-eisen. Dat is geen kwestie van een paar maanden, maar dat willen we in de komende jaren realiseren.”

Ondanks dat Land van Ons nog maar iets meer dan drie jaar bestaat, telt de coöperatie al meer dan tweehonderd leden. Samen bezitten ze ongeveer 2,5 vierkante kilometer grond. Vorig jaar werd nog een aankoop vlakbij de Zeeuwse grens gedaan, bij Halsteren. Vanzelfsprekend is op de percelen van Land van Ons het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen uit den boze, net als overbemesting. Al zal er wat dat betreft weinig instructie nodig zijn aan Van Hootegem, die dondersgoed weet hoe hij zijn bodem gezond houdt.

De Van Hootegems zitten al meer dan 150 jaar in Kruiningen. Al in ‘99 maakten ze de stap naar ‘biologisch’, een paar jaar later kwam webwinkel De Grote Verleiding erbij uit onvrede over het schamele aanbod aan biologische producten in de regio. Nu telen ze er onder andere pompoenen, aardappels, sperziebonen, wortels, uien, suikermais en granen.

Alex van Hootegem.