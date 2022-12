Miljoenen oesters verlaten Yerseke: ‘Met de feestdagen voor de deur is het altijd heel druk’

December is traditioneel de oestermaand. Het zijn hoogtijdagen voor kwekers en handelaren. ,,Een oester is een feestelijk product dat voor de kerstdagen en oud en nieuw veel wordt besteld. In deze tijd is het altijd heel druk. Wij draaien in december een kwart van onze oesteromzet”, zegt directeur Caroline Verwijs van schelpdierkweek- en handel Krijn Verwijs.

Volledig scherm Dieu Bal van Krijn Verwijs selecteert oesters. © Katja van Noort

In de fabriek aan de Korringaweg staat de druk dus op de ketel. ,,Het is heel druk. Er zijn nu anderhalf keer zoveel mensen aan het werk dan normaal. Uitzendkrachten, studenten die een cent willen bijverdienen, mensen die elk jaar een paar dagen komen helpen. We hebben ze hard nodig.”

Verwijs laarst naar beneden. Daar verblijven oesters die vanuit de oesterputten per boot worden aangevoerd. In de fabriek liggen de schelpdieren een dag in bassins met een watertemperatuur van 4 graden. ,,Een diepe duik in dit koude Oosterscheldewater zorgt ervoor dat ze langer houdbaar blijven. We behandelen het proceswater met ultravioletlicht en ozon zodat het honderd procent schoon is.”