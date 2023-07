Minder intercity’s op Zeeuwse lijn door sein- en wisselstoring, probleem verholpen

Door een sein- en wisselstoring hebben woesndag de hele dag minder treinen gereden in Zeeland. Het probleem spitste zich toe op het gedeelte tussen Rilland-Bath en Rooseendaal. Aanvankelijk zouden op het traject Vlissingen-Roosendaal tot 13.30 uur geen Intercity’s rijden. Later werd dat bijgesteld naar 19.30 uur. Rond dat tijdstip was de situatie weer normaal.