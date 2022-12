Nog veel vragen over nieuw afvalsysteem Reimerswaal. Voorlichting schiet tekort, zegt raadslid

met video Honderden scholieren slaan eerste paaltjes voor nieuwbouw Cederhof Kapelle

De eerste paal voor het nieuwe Cederhof is donderdagmiddag geslagen en dat is niet ongemerkt voorbijgegaan in Kapelle. Meer dan tweehonderd basisschoolleerlingen mochten op de bouwplaats een eigen ‘eerste paaltje’ de grond in slaan.

18:01