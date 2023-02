Oekraïners zijn goud waard voor Yersekse ondernemers, zoals bij De Viskêête: ‘Ze helpen me uit de brand’

Goes wacht mooie, maar lastige uitdaging tegen Nieuwen­hoorn

Aanhaken of afhaken. Goes staat voor een mooie uitdaging op de achttiende speeldag in de vierde divisie. De Bevelandse formatie gaat op bezoek bij Nieuwenhoorn en handhaaft zich bij een zege in de top van het klassement. In het geval van een nederlaag valt Goes terug naar de brede middenmoot.

3 februari